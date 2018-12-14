Финансовый аналитик и сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли заявил в письме клиентам, что справедливая цена биткоина – с учетом числа активных криптокошельков – значительно выше текущей.

«Количество криптокошельков должно уменьшиться с 50 млн до 17 млн, чтобы нынешняя цена биткоина была оправдана», – цитирует Ли Ttrcoin.

По его мнению, справедливая цена флагмана криптовалютного рынка находится в пределах 13800-14800 за единицу. Такое отличие поясняется последствиями взлета цен в конце 2017 года, последующим кризисом, отразившимся на макроэкономическом климате, и продажей активов, привлеченных стартапами в ходе ICO.

Таким образом, биткоин должен получить большее распространение как класс активов. А при достижении его пользовательской базой хотя бы 7% от 4,5 млрд пользователей платежной системы Visa, по мнению Ли, цена BTC может дойти до 150 тыс. доларов.