В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы — SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, новое подразделение сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.

SberX возглавит вице-президент Сбербанка Марк Завадский, сообщил Хасис. «Мы строим экосистему, ядром которой является Сбербанк. Основной задачей SberX станет координация комплексного развития экосистемы Сбербанка совместно с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями — партнерами банка.

Три источника РБК, которые знакомы с разработкой концепции SberX, говорят, что она может стать основой для брендинга элементов экосистемы Сбербанка.

«В рамках этой концепции «Х» может означать отдельные направления, например Sbercloud, SberData и так далее», — описал концепцию один из источников РБК, отметив, что она уже реализуется на практике.

По словам источников РБК, концепция нового бренда подготовлена, но еще не утверждены объемы инвестиций в ее реализацию и продвижение.

Другой источник РБК в банке уточняет, что идут обсуждения того, как Сбербанк будет брендировать нефинансовые сервисы, которые развиваются в рамках экосистемы. «Sber как бренд для экосистемы — это один из вариантов. То есть речь идет не о ребрендинге банка, а о создании бренда более высокого уровня, под которым будут развиваться новые проекты», — пояснил он.

В экосистему Сбербанка входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.

Во вторник, 11 декабря, глава Сбербанка Герман Греф говорил, что кредитная организация все больше становится технологической компанией, поэтому из названия экосистемы может пропасть слово «банк», однако в финансовой части, согласно законодательству, бренд сохранится.