Сбербанк открыл российской сети супермаркетов «Лента» невозобновляемую кредитную линию на 5 млрд рублей для финансирования инвестиционной программы и строительства. Об этом сообщается в документах ретейлера.

«Цели финансирования – финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы заемщика, оплата строительно-монтажных работ и прочих расходов, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности», — говорится в документе.

Срок кредитования составляет три года. Ритейлер обязан полностью погасить кредит до 13 декабря 2021 года.

Ставка не должна превышать 20% годовых.

Ранее у ретейлера сменился генеральный директор. Место Яна Дюннинга, занимавшего пост с 2009 года, занял Герман Тинг, с 2013 года находившийся на должности коммерческого директора.