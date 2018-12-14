Сбербанк модифицировал продуктовую линейку по инвестиционному страхованию жизни для премиальных клиентов. В классическом ИСЖ появились стратегии «Новые технологии 3.0», «Глобальный фонд облигаций 3.0» и «Индекс экономических циклов». В купонном ИСЖ обновлены корзины активов и существенно переработаны условия выплаты купона, уточняется в сообщении банка.

Обновленные программы ИСЖ доступны для премиальных и VIP-клиентов Сбербанка в каналах «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый».



В состав «Глобального фонда облигаций 3.0» входят государственные облигации более чем 50 стран, включая США, Германию и другие страны Евросоюза, а также облигации крупнейших мировых компаний, среди которых Goldman Sachs, Citigroup, Delta Air Lines, Amazon, eBay и другие. «Фонд более чем на 85% состоит из облигаций высокого кредитного качества, что повышает надежность стратегии. Широкая диверсификация бумаг позволяет участвовать в доходности облигаций различных секторов экономики», — подчеркивается в релизе.

Фонд «Новые технологии 3.0» состоит из акций 30 международных компаний, специализирующихся на создании инновационной продукции в различных отраслях. Среди этих компаний Canon, Microsoft, Oracle, Motorola Solutions, Harris Corp, Fujifilm Holdings и другие.

Фонд «Индекс экономических циклов» позволяет инвестировать в акции и облигации , состав которых постоянно меняется в зависимости от фазы экономического цикла и присущего ей уровня инфляционного давления. Отличительная особенность этого фонда — гибкость и возможность адаптации под текущую конъюнктуру рынка, поясняют в «Сбере».

В новую корзину активов купонного ИСЖ для канала «Сбербанк Премьер» включены акции компаний Mitsubishi, Hyundai, Infosys, Baidu, Bank of China. Максимальный размер купона — 13% от взноса для рублевых полисов и 7% для полисов, оформленных в долларах США.

В новой корзине купонного ИСЖ для канала «Сбербанк Первый» появились акции американских компаний General Electric, Lockheed Martin, Verizon, Broadcom. Максимальный размер инвестиционного купона — 12% для рублевых полисов и 6,5% для полисов, оформленных в долларах США.

Условия выплаты инвестиционного купона изменились. Его размер не фиксирован и зависит от количества компаний, стоимость акций которых оказалась выше первоначальной цены: чем больше таких компаний, тем больше размер купона.

