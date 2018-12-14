Сбербанк открыл дополнительные кредитные линии для поддержания производственной деятельности Антипинского нефтеперерабатывающего завода ГК «Новый Поток» и Афипского ГК «Нефтегазиндустрия».

Предоставление нового финансирования уже позволило возобновить поставки нефти на эти заводы, говорится в сообщении кредитной организации.

ГК «Новый Поток» и ГК «Нефтегазиндустрия» в сотрудничестве с ПАО «Сбербанк» намерены исполнить все имеющиеся на данный момент обязательства по отгрузке нефтепродуктов клиентам с небольшим сдвигом по срокам отгрузки в связи с недавней непродолжительной приостановкой производственной деятельности.