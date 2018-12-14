Объем рынка внутреннего туризма в РФ в 2018 году увеличится на 10,3% и составит 900 млрд рублей. Такая оценка приводится в исследовании Сбербанка .

По данным кредитной организации, за десять месяцев текущего года россияне потратили на внутренние туристические и деловые поездки 756,4 млрд рублей. «При сохранении обычной сезонности результат всего года составит 900 млрд рублей», — прогнозирует Сбербанк, уточняя, что в 2017 году этот показатель равнялся 815,6 млрд, в 2016-м — 776,9 млрд.

Темпы роста рынка в этом году выше, чем в предыдущем (10,6% за десять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2017 года против 5% в 2017-м), что связано преимущественно с проведением чемпионата мира по футболу. Болельщики-россияне, поехавшие в другие регионы на матчи, потратили там порядка 40 млрд рублей.

Хорошая динамика также связана с устойчивым ростом числа путешествующих россиян. Ежегодный прирост количества поездок составляет порядка 30%, и в 2018 году оно приблизится к 99,3 млн. Туристическая активность ожидаемо зависит от сезона. В июле и августе текущего года совершалось более 11 млн поездок ежемесячно, а в феврале — лишь около 5 млн.

Чаще всего для внутреннего туризма россияне выбирают Москву и Московскую область. За столичным регионом следуют Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом 30 регионов России получают от внутреннего туризма больше, чем тратят на него. В лидерах этого списка — Краснодарский край и Санкт-Петербург. В Москве чистый доход от туризма мал, поскольку москвичи тратят за пределами своего региона столько же, сколько туристы оставляют в Москве.

Туристический интерес к некоторым регионам России крайне неравномерно распределен по году. Наиболее ярко сезонная динамика расходов проявляется на Алтае, Северном Кавказе, в Приморском и Краснодарском краях.

Есть и четкие предпочтения по направлениям у туристов разных возрастов. Так, россияне в возрасте от 16 до 25 лет чаще всего совершают поездки в крупные города. Наиболее популярное направление в этой группе — Санкт-Петербург, за ним следуют Новосибирск и Казань. Все перечисленные города — важнейшие образовательные центры, поэтому значительная часть потока среди молодежи — студенты, поясняют в Сбербанке. Россияне старше 30 лет чаще всего выбирают Краснодарский край, в первую очередь Сочи.

