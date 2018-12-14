Россия и Сирия уже решили вопрос о взаиморасчетах в национальной валюте, сообщил в пятницу журналистам вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

«Эти вопросы уже решены», — сказал Падалко, говоря о возможности осуществления расчетов в национальной валюте. По его словам, в первую очередь Москве и Дамаску было необходимо договориться о взаиморасчетах и по транспортной логистике.

Падалко уточнил, что определено по 100 компаний с каждой стороны, которые будут вести работу по сотрудничеству во всех сферах взаимодействия двух стран.