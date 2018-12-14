Россельхозбанк предоставит по программе льготного кредитования 3 млрд рублей на строительство молочного комплекса ООО «Каштановка», которое входит в состав Агропромышленного холдинга «ОВА», в Калининградской области.

По словам председателя правления АО «Россельхозбанк» Бориас Листова, банк планирует расширять свое присутствие в регионе и, наряду с финансированием крупных предприятий, уделять особое внимание кредитованию малых форм хозяйствования, говорится в сообщении кредитной организации.

В Калининградской области производится более 170 тысяч тонн молока ежегодно. В сотрудничестве с Россельхозбанком область рассчитывает удвоить этот объем и полностью обеспечить внутренние потребности, став независимой от внешних поставщиков, прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.