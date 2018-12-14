При кредитной поддержке Россельхозбанка в Воронежской области возводится крупный животноводческий комплекс ООО «Заречное». При этом общий объем инвестиций банка превышает 5,3 млрд рублей, в настоящее время РСХБ уже выдал компании 3,8 млрд рублей.

Как говорится в сообщении кредитной организации, инвестиционный проект предусматривает создание животноводческого комплекса по выращиванию молодняка крупного рогатого скота. Проектная мощность предприятия 50 тысяч голов, запуск запланирован в июле 2019 года.

Совместный проект РСХБ и ООО «Заречное» способствует не только наращиванию объема производимой продукции, но и социально-экономическому развитию Воронежской области в целом.