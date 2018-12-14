Личная инфляция (дефлятор) россиян по итогам осени сравнялась с официальной и составила 3,4%. В ноябре дефлятор получил значение 0,4% при официальной инфляции в 0,5%, свидетельствуют расчеты исследовательского холдинга «Ромир».

«Близость месячных значений дефлятора и инфляции — достаточно редкое явление. Но совпадение накопленных значений двух индексов вообще встречается впервые. Так, с начала текущего года значение дефлятора и инфляции достигло отметки в 3,4%», — говорится в исследовании.

Согласно официальной статистике цены на товары повседневного спроса выросли в ноябре на 1%. По данным исследования, россияне платили за привычные товары на 0,8% дороже, чем месяцем ранее. Услуги ЖКХ почти не изменились в цене, а вот бензин медленно, но верно продолжает дорожать. В ноябре россияне за него платили на 0,2% дороже, чем в октябре.

«Россияне при всей своей экономии не в силах противостоять росту цен. Поэтому и дефлятор сдает позиции относительно инфляции. Не исключено, что по итогам года индекс личной инфляции россиян опять, как и во многие предыдущие годы, окажется выше официальной инфляции», — говорится в исследовании.

Напомним, «Ромир» разработал методику расчета статистического индекса — дефлятора, отражающего реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Основой для расчета являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

Исследователи поясняют, что официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем. По их мнению, официальные показатели инфляции можно считать объективными с некоторыми ограничениями.