Центробанк разрабатывает концепцию саморегулирования банковского рынка. Планируется, что она будет создана для защиты прав потребителей, рассказали «Известиям» в регуляторе. Если концепция будет утверждена и реализована, на рынке появится одна или несколько саморегулируемых организаций (СРО), в которые банкам придется вступить. СРО будут вырабатывать обязательные стандарты взаимоотношений кредитных организаций и клиентов.

«Банк России считает, что стандартизация в банковской сфере, связанная с защитой прав потребителей, позволит повысить качество предоставляемых банками услуг и уровень удовлетворенности ими. В настоящее время данная тема почти не урегулирована ни законами, ни какими-либо обязательными стандартами», — заявили в пресс-службе ЦБ.



В регуляторе добавили, что «саморегулирование банковской деятельности предполагает гибкий, но в то же время эффективный подход».



Действительно, на настоящий момент у регулятора нет полномочий обязать банки соблюдать какие-либо требования по взаимоотношениям с клиентами, если по факту нет нарушения действующего законодательства. И зачастую кредитные организации этим активно пользуются. Например, предлагают гражданам инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), уверяя, что это то же, что и высокодоходный депозит. Однако по факту может оказаться, что прибыль ИСЖ меньше, чем у вклада, а при досрочном снятии денег могут отдать не всю сумму.

Различные стандарты ответственного поведения разрабатываются и сейчас, однако они носят исключительно рекомендательный характер, констатировал вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков. Но пока на этом рынке нет саморегулирования, правила не смогут стать обязательными для всех банков, добавил он.

Для того чтобы ЦБ мог напрямую регулировать взаимоотношения банков и клиентов, необходимо вносить изменения в действующее законодательство.

Участники других финансовых рынков, на которых саморегулирование уже введено, полагают, что новшество будет только на пользу и банкам, и клиентам. Это станет дополнительным барьером кредитным организациям для использования серых схем работы, говорят эксперты. Кроме того, потребитель получит еще один инструмент воздействия на банки, нарушающие его права. У граждан появятся дополнительная защита и возможность пожаловаться. Также население сможет рассчитывать на содействие в решении конфликтных ситуаций.