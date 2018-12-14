В российских аэропортах пункты возврата tax free наличными для иностранных граждан хотят установить за пределами таможенного и паспортного контроля, то есть в «чистых зонах» воздушных гаваней. Минпромторг уже прорабатывает этот вопрос, пишут «Известия».

Изначально с такой инициативой выступил аэропорт Шереметьево, сказал изданию представитель воздушной гавани. В первую очередь это обусловлено «стремлением улучшить качество обслуживания пассажиров и создать максимально комфортные условия для клиентов на основании международного опыта по реализации проекта tax free в аэропортах других стран», уточнил он. В пресс-службе Домодедово сказали, что поддерживают возможность возврата НДС в «чистой зоне» аэропорта.



Сейчас выдача наличных по tax free оформляется преимущественно через пункты обмена валюты в «грязной зоне» воздушных гаваней, то есть до прохождения всех досмотровых процедур. Действующее законодательство содержит ограничения по работе обменных пунктов в «чистой зоне», то есть после прохождения таможенного и пограничного контроля. Но эти ограничения планируется снять.

Есть и другая причина необходимых изменений: аэропорты хотят предотвратить риски, связанные с передачей товаров третьим лицам, сказала глава дирекции по взаимодействию с госорганами Шереметьево Людмила Лихачева. «Если пассажир хочет получить наличные, он возвращается (из таможенной зоны. — «Известия».) в «грязную зону» и подходит к банкам. Они находятся в шаговой доступности, но есть риск того, что когда он выходит обратно, может отдать или перепродать эти вещи. Таким образом, товар де-юре может не пересечь границу», — пояснила она.

Впрочем, пока такой проблемы ни в Шереметьево, ни в Домодедово не выявили, сообщили их представители.

Система tax free заработала в тестовом режиме с 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Сейчас она распространена на 12 городов. Пилотный проект по tax free действует до конца 2018 года, его планируется продлить до конца 2019-го. Распространение на всю Россию ожидается с 2020 года, но пока это решение не принято. Сейчас наличными можно получить возврат не во всех аэропортах, участвующих в «пилоте», а только в московских.