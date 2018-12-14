Из Чехии экстрадирован россиянин Евгений Марков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, по требованию которой была осуществлена экстрадиция.

По версии следствия, в период с сентября 2013 года по июнь 2015-го Марков и его сообщники из числа руководителей компании «Имтехстрой Девелопмент БК», консалтинговой фирмы «Легион» и аффилированных с ними организаций разместили в СМИ и Интернете ложные сведения о своей финансово- хозяйственной деятельности. «Под предлогом привлечения денежных средств в высокодоходные инвестиционные проекты они заключили с физическими лицами в различных регионах Российской Федерации более 21 тыс. договоров займа на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей с условием выплаты за пользование денежными средствами ежемесячно 15—17% от суммы займа. Однако взятые на себя обязательства они не намеревались исполнять», — указывают правоохранители.

Привлеченные от вкладчиков денежные средства были перечислены на расчетные счета указанных фирм. Впоследствии в целях привлечения новых вкладчиков и придания своим действиям видимости законности Марков и другие участники схемы произвели с указанных расчетных счетов частичную выплату процентов по ранее заключенным договорам займа из денежных средств, привлеченных от новых заемщиков, а остальными деньгами распорядились по своему усмотрению.

В результате преступных действий гражданам был причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,1 млрд рублей по неисполненным 10 140 договорам займа.



Поскольку Марков скрылся от уголовного преследования, по поручению Генеральной прокуратуры РФ он был объявлен в международный розыск. В июле 2017 года его задержали на территории Чехии, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В настоящий момент Евгений Марков в сопровождении спецконвоя доставлен в Москву.