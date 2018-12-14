Активы Центрально-Европейского Банка на дату признания его банкротом составляли около 663 млн рублей, а обязательства — 907 млн. Такие данные приводятся в опубликованном Банком России в пятницу сводном отчете временной администрации финучреждения.

Лицензия у читинского банка, напомним, была отозвана 24 августа этого года, а 30 ноября он был объявлен несостоятельным.

Исходя из приведенных Центробанком данных «дыра» в капитале Центрально-Европейского Банка составляет сейчас 244 млн рублей.



В сентябре ЦБ опубликовал данные, согласно которым на дату отзыва лицензии отрицательная разница между активами и обязательствами Центрально-Европейского Банка составляла почти 274 млн рублей.