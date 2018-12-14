Банк России разделяет мнение Федеральной антимонопольной службы о том, что госбанки не должны покупать других частных игроков. Так председатель ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала сообщения о том, что акционеры крупнейшего частного банка РФ — Альфа-Банка вели переговоры о продаже актива ВТБ.

«Мы поддержали инициативу ФАС о том, чтобы ограничить инициативу госбанков покупать частные банки», — заявила Набиуллина.

Газета Financial Times на днях сообщила со ссылкой на свои источники, что владельцы Альфа-Банка ранее обсуждали возможную продажу кредитной организации с ВТБ и итальянским UniCredit. По версии издания, переговоры закончились неудачей. В Альфа-Банке категорически опровергли информацию о подобных переговорах, подчеркнув, что акционеры не вели и не ведут с участниками рынка никаких обсуждений по поводу его продажи.

В конце ноября глава ВТБ Андрей Костин заявлял журналистам, что ВТБ не планирует приобретать Альфа-Банк , по крайней мере в ближайшие три года.

