В ходе заседания совета директоров Банка России звучали аргументы за сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Совет директоров детально рассматривал аргументы как за сохранение, так и за повышение ключевой ставки. Основной аргумент в пользу сохранения уровня ключевой ставки — это динамика внутреннего спроса, темпы его расширения остаются умеренными и не создают инфляционных рисков. В октябре годовой рост оборота розничной торговли составил 1,9%. Годовой рост зарплат также существенно замедлился с пиковых значений в начале года. Норма сбережений после значительного снижения в последние месяцы восстанавливается. Возобновился рост депозитов населения, этому способствует рост реальных процентных ставок. В свете этого уверенный рост розничного кредитования оказывает поддержку потребительскому спросу, но не создает инфляционных рисков. В целом модель поведения населения меняется в соответствии с нашими ожиданиям», — пояснила она.

Набиуллина указала, что количество аргументов в пользу повышения ставки перевесило, было принято решение о ее увеличении на 0,25 процентного пункта, до 7,75%.