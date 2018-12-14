Доля государства в банковском секторе увеличилась, но это носит временный характер, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Что касается тенденции огосударствления банковской системы, многие связывают эту тенденцию с принятием нами решения о санации крупных банков. Действительно, произошло временное увеличение доли государственных банков, хотя она изначально была достаточно высокой. Я могу повторить, что наша политика в том, что как только мы будем готовы, будем выводить эти санированные банки на рынок», — сказала Набиуллина.

По ее словам, для регулятора имеет значение не форма собственности банков, а «чтобы они были финансово устойчивыми и надежно защищали права кредиторов и вкладчиков».