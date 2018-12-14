В Москве прокуратура в судебном порядке добилась признания договора москвички с негосударственным пенсионным фондом недействительным и возврата пенсионных накоплений заявительницы в государственный Пенсионный фонд. Об этом сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры РФ.

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск прокурора Центрального административного округа в интересах жительницы столицы к НПФ «Будущее» о признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным.

Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки, в ходе которой установлено, что 31 декабря 2016 года жительница столицы якобы заключила в Тюменской области договор с НПФ о накоплении ее пенсии и последующей выплате при достижении пенсионного возраста. Выяснилось, что перевод пенсионных накоплений женщины из Пенсионного фонда России в НПФ был осуществлен на основании поддельного заявления, поступившего в Главное управление ПФР № 7 по Москве и Московской области.

Потерпевшая заверила, что никаких заявлений о переводе пенсионных накоплений она не писала, договор с негосударственным пенсионным фондом не заключала, подпись выполнена иным лицом. Данные обстоятельства были также подтверждены судебной почерковедческой экспертизой.



Суд удовлетворил требования прокурора округа, признал договор недействительным и обязал НПФ «Будущее» вернуть пенсионные накопления заявительницы в ПФР, следует из релиза Генпрокуратуры.

