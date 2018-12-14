Минкомсвязь поддерживает законопроект об автономной работе российского сегмента Интернета и считает, что это поможет обеспечить его безопасность. Такое мнение ТАСС высказал заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций Олег Иванов.

В пятницу в Государственную думу был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины.

«Мы считаем, что такая мера давно назрела, — сказал Иванов. — Надеемся, что в процессе работы над законопроектом в министерстве добьемся его абсолютной эффективности, и считаем, что именно такой законопроект поможет обеспечить безопасность российского сегмента Интернета от всей совокупности внешних и части внутренних угроз».