Идея передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка кажется хорошей, она сейчас прорабатывается, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«В целом идея кажется хорошей. Но надо посмотреть большое количество деталей, которые там кроются. Скажем так, идея сейчас прорабатывается. Она не отвергнута с порога. Надо понять, какое будет влияние на баланс и того и другого», — сказал он.

Ранее ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. В Банке России заявили, что такое обсуждение ведется. Промсвязьбанк сообщил, что сейчас проводит финансовую оценку Связь-Банка.