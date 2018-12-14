Участники саммита Европейского союза пришли к выводу, что сейчас условий для отмены или облегчения санкций в отношении России, введенных из-за украинского кризиса, нет. Об этом заявила журналистам в пятницу в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи на высшем уровне стран ЕС.

«Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции», — сказала она. Меркель также сообщила, что участники саммита обсудили инцидент в Керченском проливе. «Мы еще раз дали четко понять, что нужно гарантировать свободное передвижение судов в Азовском море», — отметила канцлер.

Ранее саммит глав государств и правительств Евросоюза принял ожидаемое решение о продлении на полгода секторальных экономических санкций против России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и в дальнейшем неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.