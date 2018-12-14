Основатель хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев создает консалтинговую компанию, которая будет заниматься информационной безопасностью, сообщает РБК.

«Вполне возможно, что будут использоваться бренды «Шалтая-Болтая» и «Анонимного интернационала», — рассказал Аникеев.



Участники «Анонимного интернационала» взламывали переписку известных людей, частично публиковали ее в своем блоге и продавали заинтересованным лицам. Среди жертв хакеров оказались премьер-министр Дмитрий Медведев, его бывший пресс-секретарь Наталья Тимакова и другие. Официально потерпевшими по «делу «Шалтая-Болтая» проходили телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка по управлению проектами в сфере ЖКХ Евгений Кисляков. Задержания по этому делу начались в октябре 2016 года. Изначально в нем было четыре фигуранта. Лидер группы Аникеев был осужден на два года колонии в особом порядке, поскольку признал вину и дал показания против своих сообщников. В августе этого года он вышел на свободу.

Аникеев будет совладельцем компании. Имена своих партнеров и объем инвестиций он назвать отказался. «Бренды будут защищены. Хотя, на мой взгляд, эти бренды никому не нужны, потому что они достаточно «токсичны», — отметил он.

Аникеев говорит, что будет защищать от взломов на нескольких уровнях — от советов в области личной безопасности до создания решений под ключ. Компания не будет выпускать свое программное обеспечение — это для нее слишком дорого. Аникеев планирует адаптировать существующие на рынке решения «с учетом определенного знания некоторых реалий темной стороны, того, как эти люди (хакеры. — Прим. РБК) работают».

Кроме того, Аникеев решил запустить несколько анонимных Telegram-каналов, но «не публиковать в них ничего противозаконного».