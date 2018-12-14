Центробанк с 14 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Рунэтбанка (регистрационный номер 2829, г. Москва), сообщили в пресс-службе регулятора.



«Лицензия у АО «Рунэтбанк» аннулирована Банком России на основании статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства. Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении.

Рунэтбанк — участник системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».