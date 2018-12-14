Подразделение Binance Labs криптовалютной биржи Binance в марте 2019 года добавит в инкубационную программу пять городов: Берлин, Буэнос-Айрес, Лагос, Сингапур и Гонконг.

Инкубационная программа будет длиться десять недель. В следующем году все участники Binance Labs отправятся в трехнедельную поездку в Сингапур, где располагается главный офис компании, и посвятят один день демонстрации своих достижений, сообщает ForkLog .

В 2019 году изначально проектам будет предоставляться по 250 тыс. долларов. Количество участников будет определяться в полевых условиях в зависимости от качества предложений и числа заявок. В Сингапуре будет отобрано 10 команд, которые получат дополнительное финансирование.

Для участия в этапе Сан-Франциско было отобрано восемь команд, каждая из которых получила по 500 тыс. долларов.

Глава блокчейн-инкубатора Элла Жанг заявила, что в Буэнос-Айресе и Лагосе команда Binance Labs рассчитывает найти проекты, которые решают актуальные проблемы местности, в частности касательно денежных переводов. Программа для Гонконга будет ориентирована на решения, затрагивающие сектор традиционных финансов.