Минтруд внес в правительство постановление об использовании простой электронной подписи (ПЭП) при переводе пенсионных накоплений от одного страховщика к другому через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), рассказал предправления ПФР Антон Дроздов. Документ согласован с Минкомсвязью, ЦБ и ПФР, пишет «Коммерсант».

Основными лоббистами использования ПЭП выступали НПФ, принадлежащие госбанкам с широкой сетью отделений: НПФ Сбербанка, «ВТБ Пенсионный фонд», а также «ЛУКОЙЛ-Гарант».

Как рассказали газете три участника рынка, уже сейчас происходит компрометация канала подачи заявлений с помощью КЭП. Компетентные органы пока ведут поиск решения этой проблемы. Однако, как считает человек, близкий к одному из ведомств, согласовавших проект постановления Минтруда, переход с КЭП на ПЭП при смене страховщика через ЕПГУ не повлияет на объем неправомерно поданных заявлений.

«Если говорить о возможных рисках относительно нарушения технологии работы с самой электронной подписью, оба вида подписи защищены должным образом», — считают в ПФР. При этом в фондах, поддерживающих введение простой подписи, говорят о «более клиентоориентированном» подходе. «Процедура оформления простой электронной подписи легче, так как позволяет гражданам самостоятельно, без помощи финансовых организаций осуществлять переходы между фондами»,— отмечает гендиректор «ВТБ Пенсионный фонд» Лариса Горчаковская.

Однако фонды, не обладающие собственной широкой банковской сетью, с таким мнением не согласны. «При подписании документа ПЭП есть только запись в базе данных, которая легко может быть подделана как в момент создания (администратором, взломщиком, вредоносным программным обеспечением), так и в процессе хранения/передачи», — утверждает заместитель гендиректора НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» Антон Шпилев. В этом случае для документов, подписанных ПЭП, нет возможности провести экспертизу подлинности. Кроме того, по словам Шпилева, замена КЭП на ПЭП приведет к росту переходов граждан, а значит, и росту потерь в результате досрочного перевода пенсионных накоплений.

Переход на новый вид подписи потребует доработки ЕПГУ. По оценке одного из собеседников издания, раньше второй половины следующего года она вряд ли завершится.