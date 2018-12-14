Правительство России до конца финансового года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями. Об этом заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на семинаре для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ.

«В данный момент мы работаем еще над более льготными мероприятиями и условиями предоставления ипотечных кредитов. Я надеюсь, что до конца финансового года мы такие варианты предложим. Это даст возможность более 1,6 миллиона семей получить помощь и поддержку», — сказала она.

В конце 2017 года президент Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со ставкой 6% в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. В июне 2018 года глава государства также поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей.

Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке. По условиям программы государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. В нацпроекте «Демография» до 2024 года заложены средства, в том числе на льготную ипотеку.