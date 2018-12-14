Из 2482 китайских патентов в области технологии блокчейн 1215 или 49% приходятся на два города — Пекин и Шэнчьжэнь, говорится в отчете Пекинского исследовательского института «Умный город».

Представители данных городов получили 756 и 459 патентов соответственно, на третьем месте списка оказался крупнейший город страны — Шанхай с 210 патентами, следом идут Ханчжоу (187) и Гуанчжоу (130), сообщает Anycoin .

Согласно данным исследования, на 23 города Китая приходится 2307 патентов или 92,9% от общего количества. Все эти города расположены в богатых восточных регионах Китая, в то время как к северо-восточным и северо-западным провинциям относится только 2% патентов..

При этом только 18 патентов из 2484 классифицированы как изобретения и представляют какой-либо работоспособный блокчейн-продукт. Авторизовано только 3% заявок на получение патентов.