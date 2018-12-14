Число верифицированных пользователей биткоина и других криптовалют в первых трех кварталах 2018 года выросло на 80%. говорится в исследовании Кембриджского центра альтернативного финансирования.

Как сообщает Coinlife со ссылкой на Bloomberg, в начале 2018 года было идентифицировано 18 млн держателей криптовалюты, а к концу третьего квартала это число выросло до 35 млн. При этом в 2018 году общее количество держателей токенов достигло 139 млн, что является позитивным сигналом для рынка, так как растущая криптосфера будет стимулировать более активное распространение биткоина и альткоинов.

В то же время было установлено, что большинство пользователей являются физическими лицами, которые могут быть спекулянтами либо долгосрочными инвесторами. Сами же криптовалюты из-за своей волатильности практически не используются в коммерции.