Профицит федерального бюджета России по итогам 2018 года может составить 2,6 трлн рублей, полагают экономисты банка ING.

В четверг Минфин РФ сообщил, что профицит федерального бюджета страны за январь — ноябрь, по предварительной оценке, составил 3,394 трлн рублей, или 3,7% ВВП. Доходы бюджета РФ за 11 месяцев достигли 17,457 трлн рублей, или 92,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. Расходы исполнены в объеме 14,063 трлн рублей (83,7%).

Эксперты указывают, что показатель за 11 месяцев оказался на 0,3 трлн рублей выше их ожиданий. «Исходя из сильных результатов за 11 месяцев, мы ожидаем, что годовой профицит составит 2,6 трлн рублей, что на 0,5 трлн рублей выше, чем недавний целевой показатель, установленный Минфином», — говорится в обзоре банка.

«Этот результат является позитивной новостью для фискальной и общей макроэкономической стабильности. … Если бы не было риска введения дополнительных санкций, бюджетная политика РФ стала бы сильным аргументом в пользу более благоприятного взгляда со стороны рейтинговых агентств и инвесторов в облигации», — считают экономисты банка.