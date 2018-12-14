Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков не видит объективных причин для повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Такое мнение он высказал на полях Форума молодых законодателей и экспертов, комментируя решение Центробанка.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить с 17 декабря 2018 года ключевую ставку до 7,75% годовых. Как указал регулятор, это принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне.

«Я, честно говоря, не ожидал увеличения ставки, с моей точки зрения, объективных причин для ее повышения нет. Может быть, некоторая тенденция, которая сложилась на мировых рынках нефти, определенная к снижению цены, и, очевидно, это влияет на нашу финансовую ситуацию, в том числе на курс валюты, этот фактор мог повлиять. Ну и плюс нагнетание антироссийской истерии, которое продолжается, продление санкций Евросоюзом — все это могло оказать какое-то влияние на решение», — сказал Аксаков журналистам.

«Но, на мой взгляд, комплекс факторов, который определяет ситуацию на финансовом рынке сейчас в принципе — и цена на нефть достаточно высокая, намного выше, чем заложено в нашем бюджете на последующие годы, и действия компаний, и ситуация в макроэкономике, ну и адаптация нашей экономики ко всем внешним решениям, вполне позволяет сохранить ставку стабильной. Это бы сигнализировало бизнесу в том числе то, что можно спокойно работать, для того, чтобы кредитовать экономику», — указал депутат.

Такие решения больше направлены на то, чтобы обезопасить себя от будущих шоков, от будущего, возможно, непредвиденного, развития событий, полагает парламентарий. «Но я был почему-то уверен, что ставка будет сохранена на уровне 7,5%», — подчеркнул Аксаков.

Решение Центробанка — сигнал, который будет говорить о том, что «ЦБ ожидает инфляционного роста» и «своими инструментами собирается затормозить этот рост», полагает глава комитета.

«Очевидно, когда ЦБ повышает ставку, пусть даже незначительно, он дает такой сигнал рынку, что деньги будут дороже. Ну и реальный инструментарий становится таковым, что он делает деньги более дорогими. Соответственно, ставки будут расти, пусть незначительно, но рост будет», — заключил Аксаков.