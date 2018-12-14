По словам Анатолия Аксакова, среди факторов, повлиявших на решение регулятора, — снижение мировых цен на нефть и продление санкций ЕС против России.
Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков не видит объективных причин для повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Такое мнение он высказал на полях Форума молодых законодателей и экспертов, комментируя решение Центробанка.
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить с 17 декабря 2018 года ключевую ставку до 7,75% годовых. Как указал регулятор, это принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне.
«Я, честно говоря, не ожидал увеличения ставки, с моей точки зрения, объективных причин для ее повышения нет. Может быть, некоторая тенденция, которая сложилась на мировых рынках нефти, определенная к снижению цены, и, очевидно, это влияет на нашу финансовую ситуацию, в том числе на курс валюты, этот фактор мог повлиять. Ну и плюс нагнетание антироссийской истерии, которое продолжается, продление санкций Евросоюзом — все это могло оказать какое-то влияние на решение», — сказал Аксаков журналистам.
«Но, на мой взгляд, комплекс факторов, который определяет ситуацию на финансовом рынке сейчас в принципе — и цена на нефть достаточно высокая, намного выше, чем заложено в нашем бюджете на последующие годы, и действия компаний, и ситуация в макроэкономике, ну и адаптация нашей экономики ко всем внешним решениям, вполне позволяет сохранить ставку стабильной. Это бы сигнализировало бизнесу в том числе то, что можно спокойно работать, для того, чтобы кредитовать экономику», — указал депутат.
Такие решения больше направлены на то, чтобы обезопасить себя от будущих шоков, от будущего, возможно, непредвиденного, развития событий, полагает парламентарий. «Но я был почему-то уверен, что ставка будет сохранена на уровне 7,5%», — подчеркнул Аксаков.
Решение Центробанка — сигнал, который будет говорить о том, что «ЦБ ожидает инфляционного роста» и «своими инструментами собирается затормозить этот рост», полагает глава комитета.
«Очевидно, когда ЦБ повышает ставку, пусть даже незначительно, он дает такой сигнал рынку, что деньги будут дороже. Ну и реальный инструментарий становится таковым, что он делает деньги более дорогими. Соответственно, ставки будут расти, пусть незначительно, но рост будет», — заключил Аксаков.
Нет комментариев