За прошедший год количество заявок на кредиты на портале Банки.ру выросло в четыре раза. Об этом генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова сообщила на Fin Data Conference 2018.

«За прошедший год, ноябрь к ноябрю, количество заявок по кредитам у нас выросло в четыре раза, с 50 тысяч до 200 тысяч. Что же стало драйвером? Мы увидели, как растет интерес к потребительскому кредитованию , и решили изменить модель взаимодействия с нашими посетителями. Раньше посетитель Банки.ру самостоятельно выбирал предложения из каталога, сравнивая их условия. Мы предложили сервис «Мастер подбора кредитов» . Клиент заполняет одну анкету, проходит наш скоринг, мы понимаем, куда направить его заявку и показываем ему несколько предложений. Некоторые банки-партнеры сразу же дают предварительное одобрение. Выигрывает и посетитель портала, который не столкнется с разочарованием, и банк, так как он сократил расходы на обслуживание этого клиента», — рассказала Динара Юнусова.

Она также сообщила, что 30% тех, кто воспользовался сервисом, используют его повторно. «Это серьезный показатель, который побудил нас переделать личный кабинет пользователя на портале. Теперь клиенту, который уже пользовался сервисом, не придется вновь заполнять все поля анкеты», — отметила она.

«Пользователи доверяют Банки.ру, так как знают, что здесь помогут выбрать наилучшее предложение», — добавила гендиректор Банки.ру.