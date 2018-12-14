Британский финтех-стартап в области мобильного банкинга Revolut, созданный Николаем Сторонским и Владом Яценко, получил в Литве банковскую лицензию.

Юридические лица из Великобритании, Франции, Германии и Польши смогут открывать текущие счета, получать кредиты и размещать депозиты, которые в размере до 100 тыс. евро будут застрахованы в рамках европейской системы гарантирования вкладов (EDIS), сообщает Anycoin .

Россия в качестве новой площадки для развития проекта Revolut пока не интересует.

Основатель компании отмечает, что на фоне падения крипторынка пользователи меньше торгуют криптоактивами и «кроме платежей на черном рынке, сейчас нет реального применения криптовалют», однако положение изменится «когда его найдут».