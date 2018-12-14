ЕС не стал вводить санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе с кораблями украинских ВМС, следует из заявления Совета ЕС по итогам саммита.

«Европейский совет выражает крайнюю озабоченность относительно эскалации в Керченском проливе и Азовском море, а также в отношении нарушений Россией международного права», — говорится в заявлении.

Совет ЕС попросил Россию немедленно освободить арестованных моряков и вернуть задержанные корабли, а также обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.

При этом в заявлении ничего не говорится о возможности новых санкций против России в связи с инцидентом.

Накануне президент Украины Петр Порошенко во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал ЕС ввести против России «Азовский пакет санкций» из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября погранслужба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Суда не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.