В среднесрочной перспективе нерезиденты могут увеличить вложения в российские облигации федерального займа на 12 млрд долларов (около 800 млрд рублей), говорится в обзоре Газпромбанка. Однако это меньше, чем иностранцы вывели на фоне обострения геополитической ситуации.

На 1 ноября 2018-го отток вложений нерезидентов в ОФЗ составил примерно 14 млрд долларов (с апреля их доля упала с пиковых 53% до 37%). Этот объем сопоставим с тем, который был выведен с российского рынка во второй половине 2014 года.

Приток инвестиций в ОФЗ аналитики допускают в случае снятия неопределенности по поводу санкций США на российский госдолг. Два законопроекта, которые содержат подобные ограничения, могут быть рассмотрены только в 2019 году, сообщало агентство Bloomberg. После выборов в конгресс США 6 ноября законодатели текущего созыва не успеют обсудить документы, а вновь избранные законодатели приступят к работе только 3 января.

Если США введут ограничения на покупку «нового» российского госдолга, Минфин РФ может прекратить доразмещение «старых» выпусков, отметили в Газпромбанке. «Это позволило бы покупать бумаги нерезидентам и сохранить их и в индексах», — указывают аналитики.