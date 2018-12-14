Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Зенит» на уровне «ruА-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватными оценками ликвидности и достаточности капитала при его невысокой рентабельности, а также удовлетворительным качеством активов и консервативной оценкой корпоративного управления. Ключевым фактором, оказывающим влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны ключевого акционера как в случае ухудшения качества активов, так и при возникновении необходимости поддержания запаса по капиталу в рамках планируемого в среднесрочной перспективе роста объемов кредитных операций», — отмечается в сообщении.

Основу активов банка формируют кредитный портфель (63%) и портфель ценных бумаг (22%). Кредитный портфель характеризуется умеренно высокой долей ссуд, отнесенных к III—V категориям качества (21% на 1 ноября 2018-го), отметили в «Эксперт РА».



По мнению аналитиков, банк характеризуется адекватной ликвидной позицией (среднее отношение ликвидных активов к привлеченным средствам за период с 1 ноября 2017 года по 1 ноября 2018-го — порядка 25%; портфель необремененных ликвидных ценных бумаг покрывает свыше 10% привлеченных средств банка на 1 ноября 2018-го).