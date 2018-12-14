Банк России повысил ключевую ставку до 7,75% , чтобы ограничить инфляционные риски. Среди ключевых проинфляционных рисков — высокая неопределенность относительно внешних факторов, например, цен на нефть. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



По прогнозу регулятора, котировки в IV квартале останутся на уровне выше 55 долларов за баррель, что заложено в базовый прогноз на 2019—2021 годы. Однако Центробанк указал на риск превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году.



ЦБ также обращает внимание на возможный отток капитала и геополитические факторы.