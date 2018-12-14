Размер капитала санируемого Крайинвестбанка составит положительную величину в пятилетней перспективе, следует из сегодняшнего сообщения пресс-службы ЦБ о мерах по финансовому оздоровлению кредитной организации.

Банк России утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», включающие план финансового оздоровления банка.

Финучреждением и его инвестором — крымским РНКБ запланирован рост кредитования малого и среднего бизнеса, а также ипотечного кредитования в основном регионе присутствия Крайинвестбанка. Также ожидается умеренное увеличение объема средств клиентов, в основном депозитов физических лиц.

«В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, величина собственных средств (капитала) банка достигнет положительного значения к середине 2023 года», — говорится в сообщении регулятора.



Планом участия также предусмотрено присоединение Крайинвестбанка к банку-инвестору в 2023 году. В ЦБ подчеркивают, что объединенный банк будет соблюдать все обязательные нормативы.