В 2019 году средняя цена на нефть составит 55 долларов за баррель. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы закладываем более быстрое снижение цен на нефть: по нашему прогнозу, средняя за год цена на нефть составит 55 долларов за баррель вместо 63. В 2020 и 2021 годах в среднем цена останется на этом уровне», — сказала она.



По словам Набиуллиной, риски падения цен на нефть связаны как со снижением мировых темпов экономического роста, так и с ростом сланцевой добычи в США. «Мы видим риски понижения цен на нефть, связанные с факторами спроса и предложения. Спрос, связанный с динамикой роста мировой экономики, а также рост сланцевой добычи в США, который превзошел ожидания многих», — отметила глава ЦБ.