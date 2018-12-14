Переход к умеренной денежно-кредитной политике может произойти в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом она не согласилась с тезисом, что начался очередной цикл повышения ставки.

«На будущее мы рассматриваем разные варианты действий в зависимости от ситуации», — подчеркнула глава ЦБ, отметив, что регулятор продолжает придерживаться консервативного подхода к денежно-кредитной политике.