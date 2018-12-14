Банк России не рассматривает повышение НДС как разовый фактор, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.



«Инфляционные ожидания остаются незаявленными, поэтому мы не можем рассматривать повышение НДС как разовый фактор», — сказала председатель ЦБ.

Она также подчеркнула, что интервал оценки вклада от увеличения налога в инфляцию остается широким.

«В базовом сценарии мы исходим из того, что вклад от повышения НДС в инфляцию составит около одного процентного пункта. Но при этом интервал оценки этого вклада весьма широк — от 0,6 до 1,5 процентного пункта. Вклад от вторичных эффектов оценить еще сложнее. Даже временное ускорение цен повышает инфляционные ожидания и населения, и предприятий», — пояснила Набиуллина, приведя в пример рост цен на топливо в мае — июне 2018 года.

Напомним, НДС вырастет с 18% до 20% с 1 января 2019 года.