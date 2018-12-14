Банк России примет решение о распределении отложенных покупок валюты для Минфина после 15 января, и оно не будет зависеть от уровня обменного курса. Об этом заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы будем эти покупки отложенные компенсировать в течение длительного периода времени, нескольких лет. Мы предполагаем делать это плавно, скорее всего, равномерно, и еще раз — решение о возобновлении (отложенных. — Прим. Банки.ру) покупок будет приниматься вне зависимости от уровня курса», — отметила глава Банка России.



Со следующего года регулятор снимает мораторий на плановые покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, который действовал с конца августа.