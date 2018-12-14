По итогам второго полугодия 2018 года ожидается вывоз капитала в размере 54 млрд долларов и накопление валютных резервов в размере 8 млрд долларов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Вывоз капитала частного сектора — это или погашение иностранных обязательств, или накопление иностранных активов, в том числе в форме иностранной валюты на счетах зарубежных банков. Во втором полугодии, когда накопление государственных резервов приостановилось, значительная часть экспортной выручки в конечном итоге осела на счетах в банках в виде дополнительной валютной ликвидности», — сказала она.



«В следующем году мы вернемся к ситуации 2017—2018 годов, когда значительная часть нефтегазовых доходов будет использована для пополнения резервов; вывоз капиталов частного бизнеса снизится», — добавила глава ЦБ.