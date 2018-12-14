Центральный банк России в базовом прогнозе исходит из того, что антироссийские санкции сохранятся до 2021 года, а также стоимость нефти будет снижаться до 55 долларов за баррель . Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике.

«Набор прочих внешних и внутренних предпосылок базового сценария остался неизменным по сравнению с базовым прогнозом, опубликованным в октябре. В части ключевых внешних предпосылок, помимо траектории цен на нефть, Банк России также исходит из небольшого замедления экономического роста и сохранения невысокого инфляционного давления в основных странах – торговых партнерах, постепенной нормализации денежно-кредитной политики в развитых экономиках, а также предполагает сохранение введенных в отношении России в 2014—2018 годах. международных санкций», — говорится в документе.

Прогноз основных предпосылок и макроэкономических показателей в рамках базового сценария на три следующих года ЦБ в целом не изменился по сравнению с базовым сценарием, опубликованном в октябре.