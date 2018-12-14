Центральный банк России ожидает по итогам 2018 года рост реальных заработных плат на 7—8%, говорится в докладе о денежно-кредитной политике.

«По оценкам Банка России, реальная заработная плата по итогам 2018 года вырастет на 7—8%. Вместе с тем темп прироста реальных располагаемых денежных доходов населения, по оценкам, окажется существенно более низким, что обусловлено динамикой доходов, не связанных с трудовой деятельностью и социальными трансфертами», — отмечается в документе.

В целом динамика показателей рынка труда в августе—октябре 2018 года соответствовала ожиданиям ЦБ.

