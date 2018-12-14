Банк России внес изменения в план предупреждения банкротства саратовского Экономбанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России 14 декабря 2018 года утвердил изменения в план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (инвестор — ПАО «Меткомбанк»), которые включают план финансового оздоровления», — говорится в сообщении ЦБ.

В соответствии с финансовой моделью, заложенной в план финансового оздоровления, деятельность банка будет направлена на сбалансированное наращивание кредитования юридических лиц и формирование портфеля ценных бумаг. Также определен детальный комплекс мероприятий, направленных на сокращение проблемной задолженности Экономбанка.

В результате проведения мероприятий по предупреждению банкротства банка планируется восстановление основных показателей его деятельности до значений, соответствующих общему уровню регулирования.



Также инвестор планирует осуществить присоединение Экономбанка.

Банк России в марте 2016 года утвердил уральский Меткомбанк санатором Экономбанка . Банк-санатор впоследствии стал собственником саратовской кредитной организации. В Меткомбанке сообщали, что предложенная им стратегия финансового оздоровления Экономбанка предполагает развитие бизнес-направлений.

В настоящий момент на сайте Экономбанка представлены в том числе и продукты для физических лиц: вклады, платежи и переводы, пластиковые карты, потребительские кредиты.

Газета «Коммерсант» ранее писала, что Экономбанк начал испытывать проблемы в феврале 2015 года после отзыва лицензии у инвестиционной компании «Таск Квадро Секьюритиз». Организация до лета 2014 года входила в состав акционеров банка. В депозитарии этой компании Экономбанк хранил значительный объем ценных бумаг, вернуть которые не удалось.

