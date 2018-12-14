Остановка покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила — лишь один из инструментов, который не обязательно использует Банк России. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы стали рассматривать приостановление таких покупок, как один из инструментов, который мы можем применять, если возникнут риски финансовой стабильности. Но это не означает, что, если возникнут риски финансовой стабильности, мы будем применять именно этот инструмент», — пояснила она.

Банк России ввел первый мораторий на покупки валюты для Минфина в августе в связи с заметным ослаблением рубля и волатильностью на рынке. Потом пауза была продлена до конца 2018 года. В пятницу регулятор принял решение возобновить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019-го.