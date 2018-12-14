Инфляция в России к концу текущего года составит 3,9—4,2%, прогнозируют в ЦБ.

«По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,9—4,2% к концу 2018 года. Под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019-го, и составит 5—5,5% на конец 2019 года», — говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых.

Ранее Банк России прогнозировал, что темпы прироста потребительских цен к концу 2018 года составят 3,8—4,2%.

Регулятор ожидает, что квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% во втором полугодии 2019-го. «Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны. Повышение ключевой ставки носит упреждающий характер и позволит ограничить риски закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России», — отмечается в сообщении. При этом в Центробанке подчеркивают, что прогноз учитывает решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

Согласно данным Росстата, темпы роста потребительских цен в России в ноябре ускорились до 0,5% с октябрьских 0,4%, а годовая инфляция составила 3,8% против 3,5% месяцем ранее.

