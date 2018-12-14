«Дыра» в капитале столичного банка «Агросоюз», лицензия которого была отозвана 7 ноября текущего года, достигла на эту дату 15,257 млрд рублей. Об этом свидетельствуют результаты обследования , опубликованные в пятницу Банком России.

Активы банка оцениваются примерно в 827 млн рублей (что существенно меньше показателя, значащегося в бухгалтерском балансе «Агросоюза», — 17,316 млрд), в то время как обязательства превышают 16,084 млрд, уточняется в материалах ЦБ.



Арбитражный суд Москвы 4 декабря принял от ЦБ заявление о признании банка «Агросоюз» банкротом.