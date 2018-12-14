Инфляция может достичь 6% в марте — апреле 2019 года, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы допускаем, что в пике (в марте — апреле) годовая инфляция может превысить 5,5%, даже достичь 6%», — отметила председатель регулятора.

По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,9—4,2% к концу 2018 года. Под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5—5,5% на конец 2019-го.