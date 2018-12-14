Банк России принял решение возобновить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года. Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке», — поясняется в сообщении.

Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет.



Банк России 23 августа объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года, и пообещал принять решение о возобновлении покупок с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Позже регулятор продлил приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018-го.

В Минфине тогда поясняли, что «с учетом принятого Банком России решения не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, в рамках реализации механизма бюджетного правила конвертация указанных средств... будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».

В конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила , что Банк России может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января 2019 года. «Решение о приостановлении покупок валюты в рамках бюджетного правила было связано с оценкой уровня волатильности на валютном рынке, на финансовом рынке. При сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках мы считаем возможным возобновление регулярных покупок в следующем году после новогодних праздников, 15 января», — сказала она в ходе пресс-подхода на форуме «Россия зовет!».